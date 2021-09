Os talibãs determinaram nesta segunda-feira a proibição das manifestações programadas para acontecer no leste do Afeganistão, em apoio à bandeira tricolor do país, que foi substituída por uma com o símbolo do grupo.

"Os residentes da cidade de Jalalabad e outras regiões do Afeganistão planejaram manifestações em apoio à bandeira nacional, mas os talibãs decidiram proibir estes atos e ordenar que as forças de segurança dispersem qualquer grupo de manifestantes", disse à Efe um funcionário do governo da província de Nangarhar, que pediu para não ser identificado.