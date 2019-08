O diretor americano Quentin Tarantino realizou nesta terça-feira uma visita ao Kremlin acompanhado do ministro da Cultura da Rússia, Vladimir Medinsky, como parte da excursão de divulgação de seu novo filme, "Era Uma Vez em... Hollywood".

Medinsky publicou no Instagram um vídeo com imagens do passeio feito pelo Kremlin com o cineasta, que na quarta-feira comparecerá ao tradicional cinema Oktiabr, em Moscou, para a estreia do longa-metragem protagonizado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.