A Taurus, maior fabricante de armas do país e uma das maiores do mundo, anunciou nesta segunda-feira a criação de uma joint venture com a empresa Jindal Group, da Índia, na primeira abordagem que ocorre no mercado bélico entre os dois países.

A nova subsidiária, que terá 51% do capital do Grupo Jindal e 49% da Taurus, permitirá a produção e comercialização de armas na Índia, tanto para o mercado civil quanto militar.

O acordo final foi assinado hoje, no último dia da visita oficial do presidente Jair Bolsonaro ao país asiático.

Durante a visita de Bolsonaro, que chegou na Índia na última sexta-feira, com uma agenda majoritariamente econômica, mais de 15 acordos foram assinados com o país asiático, abrangendo investimentos e trocas de petróleo, entre outros assuntos.

A criação da nova subsidiária entre a Taurus e o Grupo Jindal dará lugar à implementação de uma fábrica de armas na Índia para a produção de rifles, pistolas e revólveres.

O acordo foi firmado sob o programa "Make in India", promovido pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi, que incentiva a substituição de importações e a instalação de indústrias no país asiático.

O Grupo Jindal é o maior fabricante de aço da Índia e uma das 10 maiores empresas do setor no mundo, com um faturamento anual de mais de US$ 24 bilhões, com cerca de 200 mil funcionários em todo o mundo.

A nova subsidiária da Taurus na Índia se une à que a empresa brasileira possui nos Estados Unidos, onde em dezembro do ano passado inaugurou uma nova fábrica com a qual espera duplicar sua produção para 800 mil armas por ano. EFE

