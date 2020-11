Alejandro Sabella, técnico vice-campeão mundial com a seleção argentina em 2014, no Brasil, foi hospitalizado um dia após a morte do ex-jogador Diego Maradona, conforme apurou nesta quinta-feira a Agência Efe.

De acordo com familiares do antigo jogador do Grêmio, o falecimento do lendário camisa 10 "afetou muito" a ele, que se afastou do futebol por causa de problemas de saúde.