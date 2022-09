O francês Christophe Galtier, técnico do Paris Saint-Germain, voltou a se manifestar nesta quinta-feira sobre um possível atrito entre os atacantes Neymar e Kylian Mbappé e garantiu que a relação entre os dois é "muito boa".

Em entrevista coletiva, na véspera do duelo com o Brest, pelo Campeonato Francês, o comandante do PSG falou de lance no jogo com a Juventus, terça-feira, pela Liga dos Campeões, em que o francês tentou um chute a gol no segundo tempo, ao invés de servir o brasileiro, que estava melhor colocado.