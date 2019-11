O técnico alemão Thomas Tuchel, do Paris Saint-Germain, se manifestou nesta segunda-feira sobre as declarações do francês Zinedine Zidane, comandante do Real Madrid, sobre o compatriota Kylian Mbappé.

Na véspera do jogo entre as duas equipes, o treinador da equipe espanhola afirmou estar "apaixonado" pelo jogador da equipe francesa, em entrevista coletiva.

"Não sei quanta paixão tem Zidane por Mbappé, mas é nosso jogador mais importante e estamos muito felizes que esteja conosco. Às vezes, alguém quer muito jogadores que não pode ter, mas, infelizmente para Zidane, é nosso jogador", afirmou Tuchel.

"Ele tem muitos jogadores, e tenho certeza que ele também está apaixonado pela equipe dele", completou o alemão, também em entrevista coletiva.

Tuchel deixou claro, contudo, que não está incomodado pelas declarações de Zidane, que recentemente disse que o sonho de Mbappé era defender o Real Madrid, afirmação que gerou reação irritada do diretor-esportivo do PSG, o brasileiro Leonardo.

"Não queria falar sobre isso. Estive em Genebra há duas semanas, falando com Zidane e não conversamos sobre isso. Ele é francês e, se o perguntam sobre Mbappé, é normal que responda algo assim. Me parece normal que muitos técnicos o queiram", disse o alemão.