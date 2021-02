O técnico do Tigres, o brasileiro Ricardo Ferretti, minimizou a importância de seu time entrar como franco-atirador na final do Mundial nesta quinta-feira, contra o Bayern de Munique, no Catar, e lembrou que na semifinal o adversário - no caso, o Palmeiras - também era visto como favorito.

"Os brasileiros falaram certas coisas e nós chegamos lá. Eles também eram os favoritos. Nunca somos favoritos porque não nos sentimos mais importantes do que qualquer outro. A imprensa faz isso, não os jogadores. Vamos jogar o jogo e depois vamos falar sobre isso", declarou 'Tuca' Ferretti em entrevista coletiva no Education City Stadium, em Al Rayyan, palco da decisão de amanhã.