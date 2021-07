Os Jogos Olímpicos de Tóquio pediram paz e união com um globo terrestre formado por drones e a música "Imagine", de John Lennon, interpretada por artistas dos cinco continentes.

Ao todo, 1.824 drones formaram no centro do Estádio Olímpico o emblema dos Jogos em cor azul índigo, tonalidade tradicionalmente usada no arquipélago japonês.