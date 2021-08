As modernas tecnologias utilizadas por uma equipe de arqueólogos permitiram revelar que a cidade inca de Machu Picchu, no sul do Peru, é mais antiga do que se pensava até agora.

Os cientistas, liderados por Richard Burger, arqueólogo e antropólogo da Universidade de Yale, utilizaram "espectrometria de massas com aceleradores" nos trabalohos e determinaram que o complexo é ao menos 20 anos mais antigo do que os registros históricos apontavam.