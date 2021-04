Cidade do México

EFE Cidade do México 30 abr 2021

A parte de um dos telhados do Templo Mayor que desabou ontem à noite devido a uma chuva de granizo protegeu de graves danos o sítio arqueológico, que fica na Cidade do México.

Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, Lourdes Gallardo, restauradora do Museu Templo Mayor, afirmou que os danos constatados por especialistas que estiveram no local "são muito menores em comparação com o que se vê da rua".