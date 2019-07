A tempestade tropical Barry se aproxima nesta sexta-feira do estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, onde deve tocar terra nas primeiras horas de amanhã, com a previsão de que ocorra uma perigosa combinação de ressaca e inundações.

"A principal preocupação que (a tempestade) Barry gera é a água, tanto da ressaca ciclônica, que avança sobre os territórios litorâneos, como a inundação de água doce terra adentro. É uma situação que coloca vidas humanas em risco e deve ser levada seriamente", afirmou o Centro Nacional de Furacões (NHC) no Twitter.