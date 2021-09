A tempestade tropical Mindy se formou nesta quarta-feira no nordeste do golfo do México e se aproxima da parte noroeste da Flórida conhecida como Panhandle, onde chegará nesta noite, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

No boletim divulgado às 18h (horário de Brasília), o NHC comunicou que foram emitidos avisos de tempestade tropical para Flórida Panhandle, de México Beach até o rio Steinhatchee.