A tempestade tropical Ana, de intensidade moderada, deixou quase 80 mortos em sua passagem por Madagascar, Moçambique e Malawi, além de desalojar dezenas de milhares de pessoas e causar danos materiais significativos, segundo informaram nesta quinta-feira as autoridades destes países.

A primeira tempestade da estação chuvosa na região está agora no Malawi, onde o número de mortos subiu para 19 hoje, depois que o comissário do distrito de Chikwawa, Ali Phiri, confirmou à Agência Efe que 10 pessoas morreram nesta área, a mais afetada do país.