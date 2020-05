USA1833. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 27/05/2020.- Imagen cedida por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos por vía del centro Nacional de Huracanaes (NHC) donde se muestra la localización de la tormenta tropical Bertha frente a las costas estadounidenses este miércoles a las 10:41 hora local (14:41 GMT). El NHC informó este miércoles de la formación frente a las costas de Carolina del Sur de la tormenta tropical Bertha, que se prevé tocará tierra en ese estado en las próximas horas y provocará fuertes vientos, lluvias e inundaciones en porciones de la costa este estadounidense. EFE/NOAA-NHC /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira que o olho da tempestade tropical Bertha, que se formou hoje, tocou o solo no litoral da Carolina do Sul, a leste da cidade de Charleston.

A tempestade, o segundo sistema com nome que se antecipa ao início oficial da temporada no Atlântico, provocou fortes ventos e chuvas, e deve ocasionar inundações na costa oeste dos EUA.

Os meteorologistas acreditam que a tempestade se enfraquecerá e seguirá pelo centro-oeste da Carolina do Norte.

Bertha está situada 30 quilômetros a leste de Charleston, ganhou um pouco de força, com ventos máximos sustentados de 80 km/h, e se desloca para o noroeste a 15 km/h. O NHC, com sede em Miami, emitiu um aviso de tempestade tropical pelo litoral da Carolina do Sul, de até South Santee River.

A primeira temporada tropical formada antes da temporada oficial foi Arthur, que surgiu no dia 16 de maio perto do litoral do centro da Flórida. A previsão é que continue a se deslocar para o noroeste nesta noite.

A temporada de furacões no Atlântico começará oficialmente no dia 1º de julho, e terminará em 30 de novembro. Na quinta-feira passada, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA previu uma temporada "extremamente ativa", com até dez furacões, dos quais seis podem ser muito poderosos. EFE

