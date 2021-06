O centro da tempestade tropical Danny, a quarta da atual temporada ciclônica na bacia do Atlântico, tocou solo nesta segunda-feira na costa do estado da Carolina do Sul (EUA) e deve enfraquecer rapidamente, tornando-se uma depressão tropical, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Danny atingiu o norte de Hilton Head, na ilha Pritchards, segundo um boletim especial do NHC.