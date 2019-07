A atual temporada de furacões no Atlântico, que começou em junho, terá uma atividade "quase média" de tempestades e furacões, de acordo com a previsão atualizada da Universidade Estadual do Colorado (CSU, sigla em inglês) dos Estados Unidos divulgada na terça-feira.

Em seu novo relatório, os especialistas da universidade identificam para a temporada um total de 14 tempestades com nome, ou seja, duas a mais que a média anual e uma a mais que as indicadas em sua previsão divulgada em abril deste ano, quando previram uma atividade "ligeiramente abaixo da média".