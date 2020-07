O recorde de chuvas hoje levou a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês) a emitir um alerta máximo nas províncias de Fukuoka, Saga e Nagasaki, todas na ilha de Kyushu, no sudoeste do país. EFE/EPA/JIJI PRESS

O recorde de chuvas hoje levou a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês) a emitir um alerta máximo nas províncias de Fukuoka, Saga e Nagasaki, todas na ilha de Kyushu, no sudoeste do país. EFE/EPA/JIJI PRESS

As chuvas torrenciais continuaram nesta segunda-feira no sudoeste do Japão, deixando pelo menos 45 mortos e diversas pessoas desaparecidas, além de inúmeras cidades inundadas e graves danos materiais a residências e infraestrutura.

O recorde de chuvas hoje levou a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês) a emitir um alerta máximo nas províncias de Fukuoka, Saga e Nagasaki, todas na ilha de Kyushu, no sudoeste do país.