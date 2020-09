O suspense “Tenet”, novo filme do diretor Christopher Nolan e primeira superprodução a chegar aos cinemas em plena pandemia de Covid-19, arrecadou US$ 20,2 milhões nos Estados Unidos e no Canadá, de acordo com as estimativas do portal "Box Office Mojo".

Em um contexto normal, esses números seriam decepcionantes para um longa-metragem com US$ 200 milhões de orçamento, mas apenas 65% do mercado americano está funcionando, e ainda com capacidade limitada nas salas de cinema.