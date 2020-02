Um segundo ataque com armas desta quinta-feira, o terceiro do dia contra as forças de segurança de Israel, aumentou ainda mais a tensão na região de Jerusalém, onde vários soldados foram feridos e um criminoso árabe israelense foi morto.

O exército israelense relatou hoje que um de seus soldados foi ferido a tiros no terceiro atentado do dia e chamou a pessoa responsável pelos disparos, que fugiu, de terrorista.

Antes disso, houve um primeiro ataque, no qual um motorista atropelou um grupo de soldados israelenses em Jerusalém, deixando 12 feridos, e depois fugiu, sendo preso horas depois e identificado como um palestino de 25 anos de idade.

Em seguida, um árabe de Israel abriu fogo sobre um grupo de policiais na Cidade Velha de Jerusalém e foi morto.

Além disso, dois palestinos - um jovem de 19 anos supostamente armado e um policial - foram mortos hoje em confrontos com o exército israelense na Cisjordânia. Ontem, outro palestino havia sido baleado e morto durante protestos realizados em Hebron contra a proposta de paz apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O escritório do presidente palestino Mahmoud Abbas descreveu hoje a situação como "uma escalada perigosa" e ligou os episódios à iniciativa de Trump, que desencadeou tensão na área.

Os palestinos rejeitaram a chamada "Visão de Paz" do presidente americano, e desde a semana passada tem havido protestos. As manifestações até agora não foram massivas, mas levaram a confrontos com as forças de segurança israelenses.

A instabilidade também voltou à fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza, onde já foram registrados cinco dias com bombardeios israelenses.