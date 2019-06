A tensão entre Síria e Israel aumentou nas últimas 12 horas, após o lançamento ontem à noite de dois foguetes a partir do território sírio, que foi respondido esta noite com bombardeios do Exército sobre alvos das Forças Armadas sírias.

"Ontem à noite foram lançados dois foguetes a partir da Síria para o Monte Hermon, no norte das Colinas de Golã. Um dos foguetes foi localizado dentro de território israelense", afirmou um comunicado militar, acrescentando que "em resposta, aviões de combate do Exército e helicópteros atacaram vários alvos militares das Forças Armadas sírias".