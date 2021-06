O clima de tensão em torno do segundo turno das eleições presidenciais realizadas no Peru no último domingo aumentou ainda mais nesta quarta-feira com a tentativa de Keiko Fujimori de provar uma suposta "fraude sistemática" e assim anular milhares de votos de seu adversário, Pedro Castillo, que por sua vez se declarou vencedor da disputa.

Quando o percentual de apuração do pleito chegou a 98,3%, o esquerdista Castillo liderava com 50,2% dos votos, contra 49,8% de Keiko, de direita. O professor e líder sindical tinha uma estreita vantagem de cerca de 70 mil votos.