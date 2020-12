A injeção de um vetor de terapia genética em um olho de uma pessoa com neuropatia óptica hereditária de Leber, a causa mais comum de cegueira mitocondrial, melhora "significativamente" a visão em ambos os olhos, de acordo com um estudo publicado nesta quarta-feira na revista "Science Translational Medicine".

De acordo com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH), essa neuropatia é caracterizada pela perda da visão central, ou cegueira, e atrofia óptica, afetando ambos os olhos. Ela aparece repentinamente, às vezes acompanhada de dor de cabeça.

A neuropatia é consequência de mutações no ácido desoxirribonucleico mitocondrial em certos genes, e embora seja uma condição hereditária, casos esporádicos sem histórico familiar também podem ocorrer.

Os NIH recomendam que as pessoas afetadas não bebam álcool, não fumem e evitem a exposição a outros fatores de risco, como toxinas industriais.

Até agora, nenhuma cura para a doença, conhecida como LHON, foi desenvolvida, mas vários estudos estão em andamento.

Um deles, que chegou à terceira fase de testes clínicos, está sendo conduzido por uma equipe internacional coordenada por Patrick Yu-Wai-Man da Universidade de Cambridge (Reino Unido), e José Alain Sahel, da Universidade de Pittsburgh (EUA).

O relatório publicado por esses pesquisadores indica que 78% dos pacientes tratados tiveram uma melhora visual significativa em ambos os olhos, apesar de a injeção ter sido feita em apenas um deles.

Isso indica que a melhora no olho não tratado pode ocorrer devido à transferência do vetor de DNA viral do que foi injetado.

O artigo observa que a recuperação visual ocorre em menos de 20% dos casos, e poucos pacientes conseguem uma visão melhor que 20/200, as maiores letras e números no cartaz padrão utilizado pelos oftalmologistas.

A LHON afeta cerca de uma em 30 mil pessoas, a maioria homens, e os sintomas aparecem entre 20 e 30 anos de idade.

A maioria dos pacientes com LHON carregam a mutação m.11778Gé no gene MT-ND4, e o tratamento pode ajudar milhares de pessoas em todo o mundo a se recuperar e ter algum grau de visão.

Os pesquisadores injetaram um vetor viral contendo DNA modificado na cavidade vítrea na parte de trás de um olho em 37 pacientes afetados por perda de visão de seis a 12 meses. O outro olho recebeu uma injeção vazia.