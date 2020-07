A Índia, terceiro país com mais casos do novo coronavírus com mais de 700 mil infectados, vem apresentando sinais positivos no combate à pandemia, como o governo local destacou nesta terça-feira, mesmo registrando 20 mil óbitos até o momento, o país possui uma das menores taxas de mortalidade.

As autoridades indianas destacaram os dados globais sobre o impacto da pandemia divulgadas na segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS), na qual a taxa de mortalidade por milhão de habitantes na Índia foi de 14,27 mortes, em comparação com a média global de 68,29.