O alto representante da União Europeia (UE) para a política externa, Josep Borrell, afirmou nesta terça-feira que os talibãs "ganharam a guerra" no Afeganistão e que agora será preciso "negociar com eles".

"Não é questão de reconhecimento oficial, mas de negociar com eles. Teremos que nos envolver com eles e, ao mesmo tempo, estar muito vigilantes com o respeito às obrigações internacionais com as quais os governos afegãos anteriores se comprometeram nos últimos 15 anos", disse Borrell em entrevista coletiva ao término de uma reunião com ministros da UE para abordar a crise afegã.