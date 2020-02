Pelo menos nove pessoas morreram e mais de 37 ficaram feridas neste domingo em um município no leste da Turquia por causa de um terremoto com epicentro no Irã, de acordo com informações do governo turco.

Ao mesmo tempo, várias pessoas também estão feridas e uma delas está em estado crítico devido ao terremoto de magnitude 5,7 na escala Richter na área iraniana, de acordo com a mídia local.

O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, disse em entrevista coletiva, que o saldo final de mortos é de nove pessoas, enquanto outras 37 estão hospitalizadas.

Soylu disse que o terremoto, que ocorreu às 2h52 (hora local), atingiu uma magnitude de 5,9 na escala Richter e afetou várias aldeias no município de Baskale, na província de Van, na fronteira com o Irã.

A busca por feridos foi concluída e não há pessoas presas sob os escombros, garantiu o ministro.

O ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca, informou que nove das 37 pessoas internadas estão em estado grave.

Já no Irã, as vítimas foram registradas na cidade de Qotur, na província do Azerbaijão Ocidental, segundo o governador dessa região, Mohamad Mahdi Shahriari, que não divulgou um balanço exato do número de feridos.

Ele explicou à agência oficial "Irna" que algumas casas na cidade foram parcial ou completamente destruídas.

O terremoto, que teve pelo menos sete tremores secundários e foi sentido em cidades próximas, como Tabriz e Urumia, ocorreu a uma profundidade de 6 quilômetros.