Um terremoto de 5,2 graus na escala Richter, que foi seguido por outro de menor magnitude, foi registrado nesta quarta-feira na província de Mendoza, no oeste da Argentina, próxima à fronteira com o Chile, em que danos ou vítimas fossem registrados.

De acordo com o Instituto Nacional de Prevenção Sísmica, o primeiro tremor aconteceu às 4h53 (local e de Brasília), com uma profundidade de 14 quilômetros e com epicentro localizado a 27 quilômetros ao sudeste da cidade de San Martín.