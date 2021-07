Um terremoto de 5 graus de magnitude na escala Richter atingiu o litoral sul do Peru nesta quinta-feira sem deixar vítimas ou causar danos materiais, segundo informou o Instituto Geofísico do Peru.

O terremoto foi registrado às 5h30 (horário local, 7h30 de Brasília) e o epicentro localizou-se no mar, 99 quilômetros ao sul da cidade de Ilo, que fica às margens do Oceano Pacífico, no departamento de Moquegua.