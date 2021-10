7 out 2021

EFE Tóquio 7 out 2021

Um terremoto de 6,1 graus na escala Richter foi registrado nesta quinta-feira no Japão, chegando a ser sentido na capital do país, Tóquio, de acordo com informações divulgadas pela agência meteorológica nacional.

O tremor ocorreu às 22h41 locais (10h41 de Brasília), a 80 quilômetros de profundidade e com epicentro na prefeitura (província) de Chiba, na costa do Pacífico.