Um terremoto de mais de 6 graus na escala Richter, de acordo com dados preliminares, sacudiu a costa norte do Chile, segundo informou nesta terça-feira o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, pela sigla em inglês).

O tremor aconteceu por volta de 0h na hora local (23h de ontem, pelo horário de Brasília), a cerca de dez quilômetros de profundidade.

Inicialmente, o USGS chegou a apontar para uma magnitude de 7 graus no terremoto, em seguida reduziu para 6,7, até chegar a 6,3, de acordo com o último balanço divulgado.

Segundo o órgão americano, não há alerta de tsunami na costa do Pacífico, muito comum quando acontecem abalos sísmicos na região.

O epicentro do terremoto foi a 60 quilômetros ao norte de Huasco, na região do Atacama. Segundo o jornal "La Tercera", o tremor foi sentido em diferentes regiões do território chileno.

O diretor do Escritório Nacional de Emergência (Onemi), Ricardo Toro, disse que houve alguns desprendimentos de pista em rodovias do país, mas de pequena proporção, como na via que liga Vallenar e Huasco.

Além disso, foram registradas algumas interrupções consideradas pequenas no fornecimento de energia na região do Atacama.