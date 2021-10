12 out 2021

EFE Atenas 12 out 2021

Um terremoto com magnitude de 6,3 graus na escala Richter foi registrado nesta terça-feira na ilha de Creta, a maior da Grécia, de acordo com o Instituto Geodinâmico de Atenas, no segundo tremor de grande impacto que afeta o país em duas semanas.

O órgão apontou que o epicentro do abalo sísmico, que ocorreu às 12h24 locais (6h24 de Brasília), a 23 quilômetros ao leste da localidade de Zakros, no leste da ilha, a uma profundidade de 8,7 quilômetros.