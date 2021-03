Um terremoto de magnitude 6 na escala Richter atingiu nesta quarta-feira a região central da Grécia e foi sentido, inclusive, em Atenas, deixando pelo menos três pessoas feridas e provocando danos em dezenas de construções.

De acordo com o instituto geodésico de Atenas, o epicentro do terremoto ocorrido às 12h16 (hora local) foi situado a 16 quilômetros ao sul da cidade de Elassona, no distrito de Larisa, e a uma profundidade focal de 7,8 quilômetros.