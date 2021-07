Um terremoto com magnitude de 7 graus na escala Richter, com epicentro nas águas do Oceano Pacífico, foi registrado nesta quarta-feira na Costa Rica, segundo confirmou o instituto sismológico do país.

De acordo com o órgão, o epicentro foi a 113 quilômetros da localidade de Punta Burica, e o tremor foi originado na chamada Falha do Panamá, a 10 quilômetros de profundidade.