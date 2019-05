Um movimento sísmico com magnitude 5,1 na escala Richter foi sentido com força neste sábado na capital do Japão, embora não haja relatos sobre vítimas ou danos materiais graves.

O tremor foi registrado às 15h20 locais (3h20 em Brasília) e teve seu epicentro situado a sudeste de Tóquio, na província de Chiba, a aproximadamente 40 quilômetros de profundidade, informou a Agência Meteorológica de Japão.