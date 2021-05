Um terremoto de magnitude preliminar 6 na escala Richter abalou o nordeste do Japão às 8h58 desta sexta-feira (data local, 20h58 de quinta-feira em Brasília).

O tremor foi detectado a uma profundidade de cerca de 40 quilômetros, com epicentro no litoral norte da província de Fukushima norte e sul de Miyagi, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.