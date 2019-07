Um terremoto de magnitude 6 na escala Richter, com um epicentro nas águas do Pacífico, abalou El Salvador no final da noite de terça-feira, sem informações de vítimas até o momento, informou o Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais (MARN).

O tremor registrado às 23h54 (horário local, 2h54 de Brasília, nesta quarta-feira), teve uma profundidade focal de 40 quilômetros e seu epicentro foi localizado na costa do departamento central de La Libertad, informou a fonte estatal.