Um terremoto com uma magnitude de 7,2 graus foi detectado no Alto Amazonas do Peru, a cerca de setenta quilômetros a sudeste do distrito de Lagunas, segundo informou o Instituto Geofísico desse país (IGP).

Através de um tuíte, o IGP informou que o tremor foi sentido às 2h41 (horário local, 3h41 em Brasília) a uma profundidade de 141 quilômetros.