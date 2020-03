O terremoto de 5,1 graus na escala Richter que atingiu a Colômbia na madrugada deste sábado, deixou sem água parte da cidade de Chía, vizinha à Bogotá, capital do país, onde vivem cerca de 130 mil pessoas.

"Estamos desde cedo, porque há um dano em uma tubulação de 30 polegadas, o que vai deixar de água uma grande porcentagem do município, senão ele todo", disse o prefeito, Luis Carlos Segura.

O chefe do governo municipal informou que, para afetar o abastecimento da menor maneira possível, foram solicitados caminhões cisterna de outra localidade, mas também fez um apelo à população.

"Colaborem conosco. Entendamos que estamos em meio à pandemia da Covid-19, então é preciso racionalizar o uso da água", afirmou Segura.

Em boletim, o Serviço Geológico Colombiano indicou que o tremor aconteceu às 0h55 local (2h55 de Brasília), com profundidade de 149 quilômetros. O epicentro foi na cidade de Los Santos, no departamento de Santander, no noroeste do país.

O terremoto foi sentido em 22 dos 32 departamentos do país, entre eles, Cundinamarca, onde está inserida Bogotá. Até o momento, não há informações sobre vítimas e feridos.