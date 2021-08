O poderoso terremoto que causou mais de 1,4 mil mortes no Haiti no sábado também deixou uma intensa atividade sísmica em Cuba, com mais de 800 réplicas (tremores secundários) registrados pela rede de estações do Serviço Nacional de Sismologia do país (Cesnais).

Sete desses tremores tiveram magnitudes entre 4,2 e 6,0 na escala Ritcher, com relatos de perceptibilidade nas províncias orientais de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín e Las Tunas, enquanto um de 2,8 foi relatado na cidade de Corralillo, no centro de Villa Clara.