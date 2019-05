Dois terremotos de magnitude 4,8 e 5 na escala Richter causaram alarme em Lima e Arequipa durante a noite de segunda-feira, após o terremoto de magnitude 8 que afetou no dia anterior a região amazônica de Loreto e foi sentido em outras regiões do país, assim como também no Brasil, Colômbia e Equador.

O Instituto Geofísico do Peru (IGP) afirmou que o primeiro tremor foi sentido em Lima, às 22h14 (hora local), com uma magnitude de 4,8 e uma intensidade de 3 a 4 graus.