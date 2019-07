Pelo menos oito pessoas morreram e aproximadamente 60 ficaram feridas nas Filipinas, após vários terremotos de magnitudes entre 5,4 e 5,9 na escala Richter que abalaram, neste sábado, o centro da ilha de Luzon.

Os terremotos aconteceram antes do amanhecer com várias horas de diferença perto do município de Itbayat, nas ilhas Batanes, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês), que registra a atividade sísmica no mundo todo.