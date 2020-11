Um dos supostos perpetradores do ataque terrorista de segunda-feira em Viena, era um homem de 20 anos, apoiador do grupo jihadista do Estado Islâmico (EI) com ficha criminal que havia sido preso e libertado no início de dezembro do ano passado, informou nesta terça-feira, o ministro do Interior, Karl Nehammer, à agência austríaca "APA".

Trata-se de Kujtim Fejzulai, o terrorista morto ontem à noite pela polícia de Viena, pouco depois dele, juntamente com pelo menos um outro criminoso, disparar indiscriminadamente com armas automáticas e semiautomáticas contra transeuntes e clientes de bares e restaurantes, matando pelo menos quatro pessoas e ferindo outras 18.