EFE Lima 9 out 2021

Uma das principais testemunhas de acusação no caso aberto por lavagem de dinheiro contra o ex-presidente do Peru Alejandro Toledo, o empresário Josef Maiman, morreu neste sábado, em Israel, segundo veiculou a imprensa do país sul-americano.

Julio Mazuelos, advogado do empresário que tinha 75 anos, confirmou à emissora de televisão "RPP Noticias" e ao jornal "El Comercio" que o cliente tinha diversos problemas de saúde e faleceu em casa, na cidade de Herzliya.