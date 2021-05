O governador do Texas, o republicano Greg Abbott. EFE/Arquivo

O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, anunciou nesta terça-feira que as escolas públicas e edifícios governamentais do estado não poderão exigir o uso de máscara a partir de 5 de junho.

Esta decisão faz parte de uma nova ordem executiva que proíbe as entidades governamentais do Texas, entre elas as cidades e os condados, de exigir o uso de máscaras na luta contra a pandemia de covid-19.