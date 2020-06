A ex-primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, que renunciou ao cargo no ano passado, aceitou fazer palestras por todo o mundo, recebendo mais de 100 mil libras esterlinas (R$ 660 mil) por cada uma, revelou nesta segunda-feira o jornal "The Times".

May havia dito que queria passar um tempo longe do governo e assistir a mais partidas de críquete. No entanto, desde que deixou o poder, recebeu milhares de libras em palestras para universidades e instituições bancárias interessadas em saber os detalhes de sua gestão.

A ex-governante já realizou quatro palestras nos Estados Unidos e, em abril, recebeu 160 mil libras antecipadamente para fazer duas ao banco JP Morgan, que tiveram que ser adiadas.

A decisão de May de lucrar com a passagem pelo governo também foi tomada por antecessores no cargo. O conservador David Cameron e os trabalhistas Gordon Brown e Tony Blair viajaram o mundo para falar sobre suas experiências. EFE

