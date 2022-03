O Tik Tok anunciou nesta terça-feira que será um "parceiro oficial" da 75ª edição do Festival de Cinema de Cannes, em um acordo que une a rede social de criação e compartilhamento de vídeos curtos com a competição cinematográfica mais famosa do mundo.

A rede social trabalhará "promovendo o talento e a criatividade das obras apresentadas durante este emblemático evento cultural para sua comunidade de mais de um bilhão de usuários em todo o mundo", detalhou a empresa chinesa em comunicado.