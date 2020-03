O Wuhan Zall, time da primeira divisão do Campeonato Chinês, retornará após quase dois meses à cidade-sede, onde originou-se o novo coronavírus que causa a Covid-19, curiosamente, para se afastar da crise sanitária na Espanha, sexto país com mais casos da doença.

"O problema, agora, está aqui. Na China, foi erradicado, praticamente", afirmou o espanhol José González, técnico da equipe, em entrevista à Agência Efe.

O Wuhan Zall, que conta com os atacantes brasileiros Léo Baptistão, ex-Atlético de Madrid, e Rafael Silva, ex-Corinthians e Coritiba, desembarcou na Espanha em 29 de janeiro, para realizar período de pré-temporada na cidade de Sotogrande, em Cádiz.

Como o início do Campeonato Chinês foi adiado por período indeterminado e diante do fechamento do acesso à Wuhan, a diretoria decidiu pela permanência por várias semanas em território espanhol.

Nesta quinta-feira o governo do país asiático anunciou o fim pico de transmissões do coronavírus. O número de novos casos na cidade-sede da equipe de futebol, inclusive, pela primeira vez foi menor que dez.

Na Espanha, por outro lado, a alta é significativa, com, segundo os números mais recentes, 2.277 casos de infecção e 55 mortes.