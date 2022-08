O presidente do Chile, Gabriel Boric. EFE/Arquivo

A revista americana "Time" dedica nesta quarta-feira várias páginas a uma longa entrevista com o presidente do Chile, Gabriel Boric, que também aparece na capa de página inteira desta edição, o que pode ser visto como um empurrão quatro dias antes de o país votar um referendo crucial sobre o texto de um projeto de Constituição.

Boric reconhece que o "não" pode prevalecer no referendo, o que "seria legítimo", mas acrescenta que será preciso "continuar com o mandato do povo (porque) há um consenso para uma nova Constituição e sobre a necessidade de atualizar os fundamentos da sociedade".