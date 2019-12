Um tiroteio ocorrido nesta sexta-feira em uma base naval aérea em Pensacola, no noroeste do estado americano da Flórida, deixou três pessoas mortas, uma delas o suposto autor dos disparos, segundo informações de fontes oficiais.

Pelo Twitter, a Marinha dos Estados Unidos confirmou inicialmente a fatalidade e a morte de duas pessoas, incluindo o atirador, e depois complementou divulgando que houve uma segunda vítima.

Além disso, a Marinha detalhou que outras pessoas atingidas foram levadas a hospitais locais. Nenhuma fonte oficial confirmou o número de feridos no ataque, mas a imprensa local divulgou que são pelo menos nove.

Segundo o porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Escambia, Amber Southard, cinco deles foram levados ao Hospital Baptist, que ainda não forneceu informações sobre a situação dos pacientes. Outras seis outras foram transferidas para o Sacred Heart Hospital, de acordo com o site do "Pensacola News Journal".

A morte do atirador ocorreu às 8h (local, 11h de Brasília). O parlamentar do Condado de Escambia Jeff Bergosh disse ao periódico que ele estava na fila para entrar na Estação Aérea Naval quando as portas foram fechadas. Logo depois, ele recebeu notícias por telefone de que algo estava acontecendo do lado de dentro. "Havia muitos veículos da polícia, ambulâncias e carros dos bombeiros", relatou. Uma escola católica perto da base também foi completamente fechada.

O tiroteio na base de Pensacola ocorre dois dias depois que um marinheiro da Marinha dos EUA matou duas pessoas e feriu um terceiro antes de cometer suicídio em um tiroteio registrado na base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Os dois ataques foram feitos por civis a trabalho para o Pentágono.