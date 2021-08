Um tiroteio nas cercanias do Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, deixou "várias vítimas" nesta terça-feira, segundo a agência responsável pela segurança do complexo.

O chefe da Agência da Força de Proteção do Pentágono, Woodrow Kusse, declarou em entrevista coletiva que o caso aconteceu por volta das 10h40 (horário local; 11h37 de Brasília) em uma das plataformas que servem as diversas linhas de ônibus que passam pela região.