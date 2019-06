Se após as duas primeiras partidas pela Copa América o técnico Tite teve que responder a perguntas com muitas críticas pelo desempenho da seleção brasileira, neste sábado o clima foi muito mais ameno na entrevista coletiva que ele concedeu na Arena Corinthians devido à goleada por 5 a 0 sobre o Peru, que valeu a classificação às quartas de final com o primeiro lugar do grupo A.

O treinador, porém, pediu cautela com o resultado, que segundo ele foi construído graças a um gol no começo do jogo, a uma melhora expressiva nas finalizações e ao bom estado do gramado do estádio.